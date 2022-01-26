الرئيس السيسي يتصل هاتفيا بعبدالرحمن أبو زهرة للاطمئنان على صحته

أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوالده، اليوم الأربعاء.

حيث اتصا الرئيس السيسي بالفنان القدير للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعافيه من فيروس كورونا مؤخرا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" كتب أحمد أبو زهرة: "تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة؛ باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته، والتحدث إليه، ما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته".