أوكرانيا تقصف منطقة خيرسون بـ 40 قذيفة مدفعية خلال الساعات الـ 24 الماضية

قال متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية في منطقة خيرسون، اليوم /الخميس/، إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 قذيفة مدفعية على مناطق من الضفة الغربية لنهر دنيبر في منطقة خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "خلال الليل، واصل نظام كييف قصف منشآت البنية التحتية المدنية في مدن أليوشكي ونوفايا كاخوفكا وكاخيفكا وريباتشي وفاسيلييفكا وتافريسك، ويجرى التحقق من الإصابات والأضرار".

وفي سياق متصل.. أعلنت بعثة جمهورية لوجانسك الشعبية بمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قيام القوات الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ من طراز هيمارس، على مدينتي كريمينايا وروبيزهوني.

ووفقا للبعثة.. تم تدمير فندق في روبيزهوني، كما تم تدمير ثلاث مؤسسات تعليمية وتضرر مبنى إداري في كريمينايا.