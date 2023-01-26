تسريبات جائحة كورونا تزعج رئيس سويسرا





بات الرئيس السويسري آلان بيرست، يواجه مشكلات سياسية أعمق بعد إعلان مدققي البرلمان فتح تحقيق في تسريب مزعوم من قبل المتحدث السابق باسمه لمعلومات عن جائحة كورونا لرئيس تحرير صحيفة "بليك" أكبر صحف البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.



وقال ماتياس ميشيل رئيس لجنة التدقيق البرلماني، في مؤتمر صحفي، في العاصمة برن، إن التحقيق سيحاول "توضيح المعلومات التي تم إفشاؤها فيما يتعلق بكوفيد- 19 من المجلس الاتحادي ومتلقي هذه التسريبات".



كما ستتضمن التحقيقات فحص ما قام به بيرست حينما كان وزيرا للصحة وما قام به المجلس الاتحادي السويسري لمنع مثل هذه التسريبات.