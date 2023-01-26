الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لسعر للوقود الروسي قبل حظر استيراده

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لوضع سقف لسعر استيراد الوقود الروسي مثل الديزل عند مستوى 100 دولار للبرميل، مع سقف أقل قدره 45 دولارا للبرميل من المنتجات الأخرى الأقل جودة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، تدرس هذه المستويات المستهدفة لسقف أسعار استيراد الوقود الروسي، بعد طرح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فكرة وضع سقف أسعار لأنواع الوقود في ضوء السقف الحالي لسعر النفط الخام الروسي، وهو 60 دولارا للبرميل.



ومن المقرر أن يضع الاتحاد حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير المقبل كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



ويرغب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع في فرض سقف أسعار لصادرات الوقود الروسي إلى دول أخرى، لكن الأسعار متغيرة ومتقلبة.



ومن المنتظر أن يتم تطبيق سقف 100 دولار للبرميل على المنتجات مثل الديزل الذي يجري تداوله بسعر أعلى من سعر النفط الخام.