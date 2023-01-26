تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن شكوى إدارة الزمالك ضد اللاعب محمود كهربا، بسبب هتافاته مع جماهير الفريق الأحمر عقب مباراة القمة 125.

وحقق الفريق الأحمر انتصاراً ثمينًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «مش عارف ليه واخدين فيديو كهربا مع الجماهير في السكة الغلط، ما يمكن كان قصده على عقده».

وأضاف: «لن نترك كهربا بعد كل ما قدمه إلينا وتمسكه بنا، والأهلي موقفه ثابت وسوف نسانده، ولكننا ننتظر حتى 2 فبراير المقبل، وسوف يتم التعامل مع اللاعب بشكل جيد، وسوف يتم الوقوف بجانبه بكل تأكيد».

وتطرق للحديث عن علي معلول لاعب الفريق، قال: «معلول من اللاعبين الكبار في الفريق، ولكني ضد فكرة تكريم لاعب بإعطائه شارة القيادة، وهناك أصول في الفريق، وهناك قائد للفريق وترتيب»

وبسؤاله عن إمكانية عودة رمضان صبحي وأحمد فتحي للأهلي مرة أخرى، قال: «كل اللي لعب للأهلي حصل على مقابل، ولكن اللي أنا تعلمته أن في حاجات منسهاش، أن أكون محتاجك وملقكش، لا أنا منسهاش أبداً».

وتابع: «لا يوجد أي حديث عن عودتهما للأهلي مرة أخرى، كهربا يمكن مردوده الفني مش عظيم، ولكنه كان صاحب موقف».

وأتم: «أنا مبزعلش على حد اختار طريقه بإيده، تربطني علاقة قوية بـ أحمد فتحي، أنت من اخترت ترحل عن الأهلي، إنما إنك ترجع دي مش بمزاجك».