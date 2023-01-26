22 لاعبا في قائمة الاتحاد أمام المقاولون

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب، التي ستقام مساء غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا ويتواجد فيها الثنائي أوستن أوموتو وكريستوفر مابولولو.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان - صبحى سليمان

الدفاع: هشام صلاح - جافين جازيتو - خالد صبحى - محمود علاء - صبرى رحيل - عبد الله نصيب - مصطفى ابراهيم.

الوسط: مورو ساليفو - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - عمار حمدى- محمد فارس - محمد محمود - أحمد عيد - أحمد عادل ميسى -عبد الغنى محمد.

الهجوم: أوستن أموتو - مابولولو.