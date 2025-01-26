 البابا فرانسيس يندد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم تعصف بالسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا فرانسيس يندد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم تعصف بالسودان

وكالات
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 4:20 م

ندّد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم» تعصف بالسودان، الذي تمزّقه حرب منذ أبريل 2023 ترتدّ تداعياتها أيضا على دولة جنوب السودان المجاورة.

ونوه في تصريحات بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد، أن «النزاع الدائر في السودان تسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وله تداعيات مأسوية أيضا على جنوب السودان».

وأضاف: «أتعاطف مع سكان البلدين وأدعوهم إلى الأخوّة والتضامن وتفادي العنف على أشكاله»، داعيا «طرفي النزاع في السودان إلى وقف المعارك والجلوس إلى طاولة المفاوضات»، وذلك وفقًا لما نشرته «فرانس برس».

وناشد الأسرة الدولية أن تقوم بكلّ ما في وسعها لتوصيل المساعدة الإنسانية اللازمة إلى النازحين، ومساعدة الجهات المتحاربة في سلك طريق السلام على وجه السرعة.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعاً دامياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي».

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين وتشريد 12 مليون شخص، وتسببت بـ «أكبر أزمة إنسانية» في العالم، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية (آي آر سي).


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