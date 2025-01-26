أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان إلى 3 شهداء و44 جريحا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم - التي لا تزال محتلة - أدت حتى الساعة إلى الحصيلة غير النهائية التالية:

- شهيد في عيترون و11 جريحا.

- شهيد في بليدا وجريح.

- شهيد في حولا و10 جرحى.

- ثلاثة جرحى في العديسة.

- 12 جريحا في كفركلا.

- أربعة جرحى في ميس الجبل.

- جريح في مركبا.

- جريح في بني حيان.

- جريح في رب تلاتين.

ثلاثة شهداء وأربعة وأربعون جريحا في حصيلة محدثة جديدة لاعتداءات العدو على مواطنين في جنوب لبنان — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) January 26, 2025

واحتشد عدد من سكان جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عند مداخل قراهم في محاولة منهم للعودة إلى منازلهم، تزامنا مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها باتفاق وقف النار.

وتوافد أهالي بلدات شقرا، وحولا، وعيترون، وبليدا، ومارون الراس، والخيام، والناقورة وعدد من القرى الحدودية جنوب لبنان إلى مداخل هذه القرى والبلدات في محاولة للدخول إليها.

وانتهت فجر اليوم عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسكان صباح اليوم الأحد، بعدم العودة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.