هيشجع صلاح ولا مرموش في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يجيب

فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق مفاجأة بشأن من سيشجع بين مرموش وصلاح في مباراة مانشيستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.و

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "رشحت محمد صلاح لـ توتنهام، وأخبرت جون إليكساندر بأن صلاح أفضل من ميلا، وقيمته التسويقية أقل، وسيتألق في الدوري الإنجليزي".و

تابع: "طريق صلاح كان صعبا، لعب لـ تشيلسي وفيورنتينا وكذلك روما ثم ليفربول، وأيضًا مرموش لعب في الدوري الألماني وتدرج به، وبعدها لـ فرانكفورت ثم مان سيتي".

ذكر:"نصيحتي لـ مرموش أن يستمع إلى نصائح جوراديولا، فهو واحدًا من أفضل المدربين في العالم، وكذلك يجب عليه أن يستمع لـ نصائح محمد صلاح لأنه يعرف الكثير في انجلترا".

وبسؤاله من ستشجع صلاح أم مرموش.. أجاب ميدو قائلا: "لن أشجع أحد.. أنا أشجع توتنهام في إنجلترا، وصلاح أسطورة ضرب كل الأرقام وكسر رقم النجم هنري، وأتمنى أن يصل مرموش لما وصل له صلاح".