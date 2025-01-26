استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين الأسبوع الماضي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب عبد الجواد ياسر الغول (26 عاما) من مخيم جنين، إثر إصابته الحرجة يوم الثلاثاء الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم.

وأصيب الغول خلال اقتحام قوات خاصة حي الجابريات ومحيط المخيم، وتم نقله إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، ووصفت إصابته بالحرجة، ليعلن اليوم عن استشهاده.

وباستشهاد الغول يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال غير المسبوق عليها إلى 16 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال هدمت قرابة 20 منزلا في حارة الدمج بالمخيم، وهناك خشية وجود شهداء تحت الأنقاض في ظل منع الاحتلال من دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم لنقل الإصابات والبحث عن شهداء.

وأضاف أن الاحتلال منع الصحفيين من تغطية جرائم الاحتلال في المخيم، وهدم ونسف المنازل ودمر الشوارع.