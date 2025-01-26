هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"تطهير" غزة، قائلا "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر".

وأضاف بن غفير أن أحد مطالبه "من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي تشجيع الهجرة الطوعية".

واعتبر الوزير المتطرف أنه حين يطرح "رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "فكرة مساعدة سكان غزة بالعثور على أماكن أخرى لبدء حياة جديدة هي فكرة عظيمة"، وأضاف أنه سيعمل مع نتنياهو ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ فكرة مغادرة أعداد كبيرة من غزة إلى دول مجاورة.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إنه اقترح تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينين من قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وأضاف ترامب، خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، اليوم الأحد: "غزة مكان مدمر بالكامل، ولذلك من الأفضل أن تشارك دول عربية من بينها الأردن ومصر، في بناء مساكن آمنة للفلسطينيين".

وزعم ترامب أنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، موضحا أنه قال للعاهل الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.

كما أكد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالإفراج عن شحنة قنابل زنة ألفي رطل لصالح إسرائيل سبق أن جمدها الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب "أفرجنا عنها اليوم (الشحنة)"، وأضاف "دفعوا ثمنها وهم ينتظرونها منذ مدة طويلة".

وفي أثناء حملته الانتخابية، قال ترامب إن غزة قادرة على أن تكون "أفضل من موناكو" لو "بُنيت بالطريقة الصحيحة".

واقترح صهر ترامب الذي كان موظفا في البيت الأبيض جاريد كوشنر في فبراير الماضي أن تخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية.

ونزح معظم سكان الشعب الفلسطيني في غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، عدة مرات خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، ارتكبت تل أبيب بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.