زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 750 طائرة مسيرة ونحو 1250 قنبلة الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1250 قنبلة انزلاقية، وأكثر من 750 طائرة مسيرة، وأكثر من 20 صاروخا خلال هذا الأسبوع وحده.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تعرضت لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي: "خلال الأسبوع الماضي، تعرضت أوكرانيا لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، من بينها نحو 1250 قنبلة انزلاقية، وأكثر من 750 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 20 صاروخا من طرازات مختلفة".

وقال زيلينسكي، إنه لا يمكن وقف مثل هؤلاء الإرهابيين إلا من خلال التصميم.

وأكد أن أوكرانيا تعمل باستمرار مع الشركاء لتعزيز قدراتها الدفاعية والحد من قدرة روسيا على إرهاب البلاد.