مؤسسة ياد فاشيم تدين دعوة ماسك لألمانيا لتجاوز شعور الذنب عن الماضي

انتقدت مؤسسة النصب التذكاري للهولوكوست "ياد فاشيم"، تصريحات أدلى بها المياردير الأمريكي إيلون ماسك لتجمع انتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وتحدث ماسك عبر رابط فيديو لجمهور مكون من عدة آلاف في مدينة هاله بوسط ألمانيا أمس السبت. وفي خطابه الموجز، أشاد الملياردير والصديق والمستشار للرئيس دونالد ترامب بحزب "البديل من أجل ألمانيا" ووصفه بأنه "أفضل أمل" لألمانيا.

وفي إشارة واضحة إلى الهولوكوست، حيث قامت ألمانيا النازية بإبادة ملايين اليهود وغيرهم من الأبرياء بشكل منهجي، قال ماسك إنه يوجد اليوم "تركيز كبير على شعور الذنب عن الماضي".

وأضاف: "علينا أن نتجاوز ذلك"، وسط هتافات أنصار الحزب الذين كانوا يشاهدونه على شاشة عملاقة داخل قاعة الحدث.

وفي تعليق على تصريحات ماسك، قال داني ديان، رئيس نصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا الهولوكوست، يوم الأحد إنه يختلف مع رأي مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس".

وفي منشور على منصة "إكس"، وهي المنصة الاجتماعية التي يملكها ماسك، كتب ديان: "على عكس نصيحة إيلون ماسك، يجب أن يكون تذكر الماضي المظلم للبلاد وشعبها والاعتراف به جزءاً محورياً في تشكيل المجتمع الألماني. الفشل في ذلك يمثل إهانة لضحايا النازية وخطرا واضحا على المستقبل الديمقراطي لألمانيا".

وجاءت رسالة ماسك حول "الشعور بالذنب عن الماضي" قبل يومين من إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي أوشفيتز.

وعبر ماسك بشكل صريح عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للهجرة والاتحاد الأوروبي عدة مرات قبيل الانتخابات الاتحادية الألمانية المقررة في 23 فبراير.

وأثارت حملته لصالح الحزب، إلى جانب الإهانات التي وجهها إلى سياسيين ألمان آخرين، انتقادات تتهمه بمحاولة استخدام نفوذه للتأثير على السياسة الألمانية.