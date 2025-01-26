- جبران: مستمرون في تقديم الحماية الاجتماعية ومساندة المُنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع إعانات أجور لعمالها

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل محمد جبران، الأحد، أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، أنفق 2 مليار و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة.

وناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحيط المجلس بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ التأسيس.

وأكد جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم.

وقال إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.