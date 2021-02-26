محافظة الجيزة: قطع المياه عن العمرانية الأحد المقبل لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمده 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء بعد غد الأحد وحتى الساعة السادسة صباح الاثنين عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية، وذلك لتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي للمنطقتين لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك إلى جانب سرعة إنهاء أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعة الزمر بحي العمرانية.



وووجه المحافظ أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية.. مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.