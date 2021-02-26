جينتيلوني يدعو إلى قواعد مالية أوروبية جديدة للمساعدة على التعافي من كورونا

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني اليوم الجمعة، إنه ينبغي تكييف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي للسماح بمزيد من الإنفاق لتعزيز النمو حيث تناضل الدول من أجل إخراج اقتصاداتها من حالة الركود التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وخلال المؤتمر السنوي للمجلس المالي الأوروبي اليوم الجمعة، كرر جينتيلوني الدعوات لسحب الدعم العام تدريجيا لتجنب الارتفاع الحاد في حالات الإفلاس والإعسار. لكنه أضاف أن تخفيض أعباء الديون ستظل مضمونة بمجرد انقشاع الأزمة.



وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8ر6٪ في العام الماضي وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 8ر3٪ لهذا العام، مع توقف التنبؤات على تدابير احتواء الفيروس التي ستبدأ في التخفيف قرب نهاية الربع الثاني، وسيبدأ التكتل في مناقشة كيفية البدء في عملية التحول من تدابير الدعم العام للشركات والعمال إلى تلك الأكثر استهدافا وتحديدا.