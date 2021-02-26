الأمم المتحدة تدعو لعدم الاعتراف بالسلطات العسكرية في ميانمار

دعت المبعوثة الأممية الخاصة لشؤون ميانمار كريستين شرانر بورجينر دول العالم إلى عدم الاعتراف بشرعية السلطات العسكرية في ميانمار، مشيرة إلى فوز حزب أونج سان سو تشي في الانتخابات.



وقالت شرانر بورجينر خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ميانمار، يوم الجمعة: "أدين بحزم الخطوات الأخيرة التي اتخذها العسكريون وأدعوكم لإرسال إشارة واضحة دعما للديمقراطية في ميانمار"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضافت: "من المهم ألا يعترف المجتمع الدولي بشرعية هذا النظام"، معتبرة الانقاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ في ميانمار انتهاكا لدستور البلاد.



وأكدت أن حزب "الرابطة الوطنية في سبيل الديمقراطية" بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، فاز في انتخابات عام 2020 بحصوله على 82% من الأصوات.