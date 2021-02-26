 إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية الجديد قنبلة من التشويش وينتقص من قيمة المرأة - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية الجديد قنبلة من التشويش وينتقص من قيمة المرأة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:05 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مجلس الوزراء انتهى منذ شهر من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بعدما تقدم له 7 مسودات، مشيرًا إلى أن مسودة القانون الجديد قنبلة من الإزعاج والتشويش.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مسودة القانون الجديد ينتقص من مكانة المرأة، موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، ولا يعقل أن تتدخل الجهات الدينية وحدها في وضع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أن الدولة تحتاج إلى فقه عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصرًا أو متجمدًا، مضيفًا أنه لابد أن يكون هناك صياغة منضبطة قانونيًا من قبل وزارة العدل لقانون الأحوال الشخصية.

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