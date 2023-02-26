 الرئاسة الفلسطينية تدين أعمال المستوطنين الإرهابية تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي في نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية تدين أعمال المستوطنين الإرهابية تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:50 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الأعمال الأرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات وممتلكات عامة أخرى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذا الإرهاب للحكومة الاسرائيلية، و"هو يؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما قام به المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وفي هذه اللحظات الخطيرة، تؤكد الرئاسة "أننا نقف على مفترق طرق، إما أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين على الفور، وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل، لا أحد يتنبأ بمصيره".

وحيت الرئاسة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني وتحديدًا في المدن والقرى والمخيمات المستهدفة على صمودهم ومقاومتهم لهذا الإرهاب الأعمى.

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