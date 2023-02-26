 الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على شابين فلسطينيين في رام الله - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على شابين فلسطينيين في رام الله

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:37 ص

 أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، النار تجاه شابين فلسطينيين غرب رام الله.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب قرية "بيت سيرا" غرب رام الله، بوسط الضفة، إلا أنه لم تعرف هويتهما أو طبيعة إصابتهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك