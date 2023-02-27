نادي الأسير الفلسطيني: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأحد، إنّ مصادقة ما تسمى "اللجنة الوزارية التشريعية" لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال.

وأضاف فارس -في بيان له- "الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفا على الإطلاق".

وتابع: "لم يتوقف الاحتلال يوما عن ممارسة هذه الجريمة، حيث عكست الإعدامات الميدانية التي تضاعفت منذ مطلع العام الماضي، وبشكل منظم، مستوى الإعدامات التي شاهدناها في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية ".

وأشار فارس إلى أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم، رغم ماكينة الإجرام التي يواجهونها، فعلى مدار عقود، شرّع الاحتلال العشرات من القوانين العنصرية، وأصدر المئات من الأوامر العسكرية، التي لم تثنِ الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال.

وقال: "إنّ مخاطر مشاريع هذه القوانين، لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب، بل كل البشرية، وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية، والحقوقية، ضد عقوبة الإعدام، أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق قبل أيام، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.

ويأتي مشروع القانون هذا في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون بحق المعتقلين، وبتوصيات من المتطرف (بن جفير).