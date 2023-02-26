 استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الحي جراء عدوان المستوطنين على نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الحي جراء عدوان المستوطنين على نابلس

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:06 م

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، خلال عدوان المستوطنين الإسرائيليين على قرية "زعترة"، جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس.

وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ اليوم لهجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.


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