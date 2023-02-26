300 ألف مُتظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة الإسرائيلية

قال منظمو المُظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، إن مُظاهرات مساء أمس السبت، التي تُنظم لثامن أسبوع على التوالي، بلغ عدد المُشاركين بها 300 ألف.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمرير خطته بشأن التعديلات القضائية، التي يرى محللون ومعارضون إسرائيليون أنها تضعف المحكمة العليا الإسرائيلية وتقوض الديمقراطية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست - بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي - على بعض بنود خطة نتنياهو للقضاء، فيما ينتظر التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق لتصبح قانونًا ساريًا.

وقال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك - في المُظاهرة الحاشدة في تل أبيب مساء اليوم - إن إسرائيل تواجه أخطر أزمة منذ قيامها.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى باراك قوله "نحن هنا علمانيون ومتدينون، يهود وعرب.. نحن نواجه انقلابًا للنظام، وهو القضاء على الديموقراطية لن ندع هذا يحدث، سنقاتل وسننتصر".

وتحدث باراك في المظاهرة، موجها خطابه لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوج قائلا: "هل تقف إلى جوار من يريد هدم المحكمة العليا أو أولئك الذين يساندون إعلان الاستقلال؟" (على حد تعبيره).



