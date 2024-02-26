تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا إلى أقل مستوياتها منذ 10 شهور

أظهرت نتائج مسح اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال فبراير الحالي إلى أقل مستوياتها خلال الشهور العشرة الماضية.

وارتفع ميزان مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال عام حتى فبراير الحالي إلى سالب 7 نقاط مقابل سالب 50 نقطة خلال يناير الماضي، بحسب مسح تجارة التوزيع. كما جاءت قراءة الميزان أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا وصوله إلى سالب 33 نقطة فقط.

في الوقت نفسه يتوقع 15% من شركات تجارة التجزئة في بريطانيا تراجع المبيعات خلال الشهر المقبل.

وأظهر المسح أن معدل تضخم أسعار التجزئة تراجع إلى أقل مستوياته منذ مايو 2021. وذكر 54% من المتاجر أن أسعار البيع زادت خلال الشهر الحالي، مقابل 73% قالوا إن الأسعار زادت في نوفمبر الماضي.

كما يتوقع 54% من المتاجر ارتفاعا سنويا في أسعار البيع خلال الشهر المقبل.

وتعتزم متاجر التجزئة خفض الإنفاق الاستثماري خلال العام الحالي، في حين أن خطط الاستثمار حاليا هي الأفضل منذ عامين بحسب نتائج المسح.