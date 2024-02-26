حماس: إسرائيل لم تعتقل أيا من قياداتنا ولم تحطم قدراتنا العسكرية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إن جيش الاحتلال لم يعتقل أيًّا من قيادات الحركة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ إسرائيل لم تحطم القدرات العسكرية لحركة حماس.



وأشار إلى أن إسرائيل لم تستطع أن تستعيد أيًّا من أسراها بالقوة العسكرية، موضحًا أن المزاعم الإسرائيلية التي تناقض هذا الأمر هي محاولة لإرضاء الداخل الإسرائيلي.



وشدّد على أن إسرائيل تواجه حالة كبيرة من الفشل على المستويين السياسي والإعلامي، مؤكدًا أن دولة الاحتلال لم تحقق أي إنجازات في حربها على غزة سوى التدمير وقتل المدنيين.