الكهرباء تعود إلى معظم أنحاء تشيلي بعد انقطاع شامل

قالت حكومة تشيلي إن التيار الكهربي عاد إلى معظم أنحاء البلاد، البالغ تعداد سكانها 19 مليون نسمة، اليوم الأربعاء، بعد أكبر انقطاع للكهرباء منذ 15 عاما، فيما رفعت السلطات حظر تجوال صارم تم فرضه عندما ترك انقطاع الكهرباء 98 % من السكان دون كهرباء.

وقالت وزير الداخلية كارولينا توها إن التيار الكهربي عاد بصورة كبيرة إلى أقاليم تشيلي الـ 14، رغم أن 220 ألف شخص ظلوا دون كهرباء اليوم.

وكانت عودة الكهرباء أصعب في شمال البلاد، حيث تسبب عطل في خط إمداد رئيسي في انقطاع الكهرباء في تفاعل متسلسل.

وما زال التحقيق جاريا بشأن سبب العطل.

وذكرت توها للصحفيين أن السلطات تجري تحقيقا أيضا في ملابسات وفاة ثلاثة أشخاص إثر انقطاع الكهرباء أمس، مشيرين إلى أنهم كانوا "يعتمدون على الكهرباء" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وضرب انقطاع واسع النطاق للنيار الكهربائى تشيلى يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وإصابة العديد من الأعمال التجارية بالشلل، وترك معظم أنحاء البلاد بدون كهرباء.

ولم تقدم الحكومة على الفور تفسيرا للانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائى التي تركت ملايين الأشخاص بدون كهرباء من ميناء أريكا في أقصى شمال البلاد إلى منطقة لوس لاجوس الزراعية في الجنوب.