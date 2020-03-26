أمين «التعاون الإسلامي» يشيد بجهود السعودية في عقد قمة العشرين الافتراضية لمواجهة كورونا

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بجهود السعودية التي أدت إلى عقد قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تسعى إلى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا المستجد والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي على دول العالم.

ودعا العثيمين - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى اتخاذ التدابير الحازمة لوقف الخسائر في الأرواح البشرية ومعاناة العديد من مواطني دول العالم، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي الأمراض المعدية مستقبلا، مؤكدا أهمية تحفيز الاقتصاد وتدفق التبادل التجاري والاهتمام بمساعدة الدول النامية والأقل نموا لمواجهة هذه الجائحة، معولا على التعاون المشترك لمجموعة العشرين ودورها في إعادة الثقة في الاقتصاد وإعادة تدفق الإمدادات الطبية.

وأوضح أن دعوة خادم الحرمين الشريفين - رئيس قمة مجموعة العشرين ورئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية - لعقد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية عبرت عن حرص المملكة واضطلاعها بمسؤوليتها تجاه تحقيق آمال شعوب العالم عبر الخروج بمبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا المستجد على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، مشددا على دعم منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها ذات العلاقة لجهود مجموعة العشرين في مكافحة جائحة كورونا، معربا عن ثقته في استفادة الدول الأعضاء في المنظمة ودول العالم من تلك الجهود الجماعية في سبيل الحد من تأثير الجائحة على شعوب العالم.

وناشد الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم إلى تبني حلول فاعلة وشاملة تأخذ في الاعتبار إمكانات الدول الأقل نموا التي تواجه الجائحة بإمكانات فقيرة أو معدومة، مؤكداً أن العالم لن يكون آمنا من هذا الفيروس إلا باجتثاثه من جميع المجتمعات البشرية.