أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسرائيل صباح اليوم الخميس بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بها إلى 2495 حالة، بارتفاع بنحو 500 حالة عن يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أن 41 من المصابين في حالة خطيرة، وفقا لما نقلته عنها صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمان توف القول اليوم :"نحن في وضع يتضاعف فيه عدد الإصابات كل ثلاثة أيام".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سجلت خمس حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

وكان رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الليلة الماضية من أن إسرائيل لن يكون أمامها خيار آخر إلا تنفيذ إغلاق كامل في غضون الأيام القليلة القادمة إذا ما لم يطرأ تحسن فوري على اتجهات أعداد الإصابات.