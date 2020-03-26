فسر مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي، أسباب خسارة الكاميروني عيسى حياتو، انتخابات الكاف عام 2017 أمام أحمد أحمد.

وقال فهمي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "زاملت الكاميروني عيسى حياتو 22 عامًا في الكاف، حسابات عيسى حياتو كانت خطأ في انتخابات الكاف الأخيرة أمام أحمد أحمد".

وتابع: "المسئولون عن حملته الانتخابية لم يكن لديهم الخبرة الكافية، حياتو كان ضحية ملل الجمعية العمومية نتيجة تواجده في رئاسة الكاف لمدة 29 عامًا، لقد رفض (عيسى) التحدث للجمعية في الانتخابات التي خسرها 2017، ولم يوفق في هذا".

وأوضح: "طموح أحمد أحمد كان لا يتعدى رئاسة إحدى لجان التنمية بالاتحاد الإفريقي".

وواصل: "عيسى حياتو حزين للغاية بسبب حرمانه من دخول مصر، فهو يحب مصر بشدة ولم يفكر يوما في نقل مقر الكاف من القاهرة".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن: "نقل مقر الكاف من القاهرة يتطلب موافقة ثلاثة أرباع الجمعية العومية وهذا أمر مستحيل، الغرض منه فزاعة للحصول على امتيازات من مصر".