مصطفى مراد: رئيس الكاف أصر على الاستعانة بعمرو فهمي

نفى مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي، حقيقة تدخله في تعيين نجله في المنصب ذاته، مشيرًا إلى أن أحمد أحمد رئيس الكاف هو من أصر على ذلك

وقال فهمي في تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لم أتدخل لتعيين عمرو فهمي في الاتحاد الافريقي كما يردد البعض، عمرو كان يعمل في شركة "لاجاردير" الفرنسية".

وتابع: "عندما تولى أحمد أحمد، رئاسة الكاف طلب تعيينه سكرتيرا للاتحاد الإفريقي بعد التواصل معي هاتفيًا، وطلبت منه التواصل بشكل مباشر مع عمرو من أجل إقناعه وبالفعل تواصل معه وأقنعه".

وأوضح: "أنا كنت رئيس قطاع المسابقات في الاتحاد الدولي، وعضو شرف في الاتحاد الإفريقي منذ عام 2011، تركت الكاف في عام 2012، وحصلت على وسام الاستحقاق عام 2011".

وأوضح مصطفى مراد فهمي "هناك بند في اللائحة الأساسية للاتحاد ينص على حضوري الجمعية العمومية للكاف بجانب أعضاء الاتحادات الأهلية وأعضاء اللجنة التنفيذية".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن في عام 2019 لم توجه لي الدعوة، بعد أزمة أحمد أحمد مع عمرو فهمي، وقال لي أحمد أحمد بأنني لم أعد شخصية مرغوبة، ورغم مخاطبة الاتحادات القارية الـ54 بشأن وجوب حضوري لعمومية الكاف لم يصلني رد".