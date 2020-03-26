الأردن: ﻿تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يصل إلى 212

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 212 .

وأشار وزير الصحة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية خلال مؤتمر صحفي ان الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة اربد و14 حالة في محافظة العاصمة من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر، مشددا على أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد مؤشر خطير ونحن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المريض.

وأكد وزير الصحة الأردني أن معالجة المرض والقضاء عليه تعتمد علينا جميعا، مضيفا "إذا جلسنا والتزمنا في البيوت لمدة أسبوعين، وهي مدة حضانة المرض"، داعيا المواطنين المضطرين للخروج في الاوقات المحددة إلى الابتعاد عن الاشخاص في السوق لمسافة آمنة تقدر بمترين حتى نحمي بعضنا، مؤكدا أن من يغرد خارج السرب سيسهم في القضاء على أفراد وربما أسر.