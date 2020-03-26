كورونا يحصد أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة



- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار لمواجهة التداعيات الكارثية للوباء



توفي أكثر من ألف شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حسب حصيلة أعلنت عنها جامعة هوبكنز أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين بالوباء 68 ألفا و572 شخصا، في وقت أقر فيه مجلس الشيوخ خطة اقتصادية بقيمة تريليوني دولار وصفت بـ"التاريخية"، تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والقطاعات المتضررة.

وأظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1031 شخصا، بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبريا إصابتهم بالوباء 68 ألفاً و572 شخصاً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وممّا لا شكّ فيه أنّ العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة هو أكبر من الحصيلة المعلنة، والسبب في ذلك هو أن ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإن حصيلة الوفيات المسجلة قد تكون دون الحصيلة الفعلية.

وتتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضرّراً بالوباء، إذ سجّلت المدينة وفاة 280 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في وسط الصين في أواخر العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة. وقد حذر تقرير أحيل إلى الكونجرس هذا الشهر من أن الفيروس قد يصيب في نهاية المطاف ما بين 70 إلى 150 مليوناً من هؤلاء.

في غضون ذلك، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بإجماع أعضائه الحاضرين خطة "تاريخية" بقيمة تريليوني دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لوباء كوفيد-19. وأقرت الخطة بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين وعددهم 96 سناتوراً.

وقبيل التصويت شدد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أهمية هذه الخطة للمتضررين من الوباء.

وقال شومر: "دعونا نقول لهم الليلة إن المساعدة في طريقها إليهم، وإنهم ليسوا وحدهم، وإن هذا البلد وهذا المجلس وهذه الحكومة موجودون جميعاً من أجلهم في وقت الحاجة الشديدة"، مضيفا :"دعونا نعدّ هذه الحكومة للعمل".

وبعد إقرارها في مجلس الشيوخ، انتقلت الخطة الآن إلى مجلس النواب حيث أعلن أحد قادته الديمقراطيين أنه يتوقع التصويت عليها غدا الجمعة، لكي تحال إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمصادقة عليها ونشرها.