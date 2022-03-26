كشف عمرو صالح الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة خزنة الناشئة للحلول المالية، عن وجود مفاوضات ودراسات أولية مع عدد 4 بنوك محلية وخاصة؛ لإتاحة خدمات مالية تكنولوجيا جديدة، خلال العام الجارى، من بينها الادخار والاقتراض وتمويل السيارات.

وترتكز خدمات شركة خزنة الحالية على التعاقد مع الشركات، لتقديم حلول مرنة لإيصال رواتب الموظفين، عبر تطبيق خزنة الإلكترونى، منها حصول الموظف على راتبه مبكرا أو جزء منه قبل ميعاد استحقاقه، وكذا تقديم خدمات سداد الفواتير، وتقديم عروض التقسيط لدى عدد من التجار المتعاقدين مع المنصة.

وأوضح صالح فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الشركة تبحث مع البنوك الأربعة عقد شراكات تضمن إتاحة الخدمات الجديدة، متوقعا إتمام الاتفاقيات خلال العام الجارى، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على التوسع فى تقديم الخدمات المالية التكنولوجيا بأنواعها المختلفة؛ لخفض استخدام النقد ودعم وتحفيز خطط التحول الرقمى والشمول المالى، التى تتبناها الحكومة والبنك المركزى.

وأوضح صالح أن خزنة تدرس حاليا الاستحواذ على 3 شركات تكنولوجيا بالسوق المحلية، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الحالى.

«نخطط لتأسيس شركة ذات أغراض خاصة SPAC بالتعاون مع مستثمرين دوليين، والطرح فى سوق المال سواء محليا أو خارجيا، فى عام 2024، ونولى اهتماما كبيرا بهذا الملف وتتابع تطوراته عن كثب» ــ أضاف صالح.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق فى 1 نوفمبر الماضى على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة بـ SPAC، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.

وحول تفاصيل الشراكة مع بنك أبوظبى الإسلامى لإصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما تحت مسمى بطاقة «خزنة ميزة»، لفت صالح إلى أن عدد طلبات الحصول على الكارت من عملاء الشركة بلغ 200 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن إصدار البطاقات لا يزال فى مرحلة تجريبية، وستطلق رسميا خلال الأربعة أشهر المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة خزنة الناشئة للحلول المالية، أنه من المستهدف أن تبلغ عدد بطاقات «خزنة ميزة» فى نهاية العام الجارى، نحو 500 ألف بطاقة، لافتا إلى أن الشركة بصدد الحصول على تمويل دولارى جديد مكون من 7 أرقام.

ولفت صالح إلى أن سيجرى استخدام حصيلة التمويل فى إطلاق الخدمات الجديدة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجيا للشركة.

وذكر صالح أن خزنة تخطط للتوسع الخارجى للمرة الأولى فى تاريخها فى الربع الأول من 2023، وذلك بدخول سوق أو اثنين، موضحا أن الشركة تدرس حاليا التوسع فى دول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا.