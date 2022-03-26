قال الإعلامي عمرو أديب، إنَّ فوز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي بهدف نظيف في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كان صعبًا للغاية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: «أعصابي تعبانة وإيدي بردانة من بعد الماتش.. وأول ما الحكم أنهى المباراة قلت أشهد أن له إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله».

وأشار إلى أن المنتخب لم يفقد فرصة التأهل لكن شريطة الأداء بطريقة منظمة وأكثر قوة، معتبرًا أن التوجه لخوض مباراة الإياب (في داكار يوم الثلاثاء المقبل) بروح انهزامية يعني أنّ المنتخب لن يتأهل لكأس العالم.

في سياق متصل، استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، علي جبر مدافع بيراميدز، للمعسكر الحالي، استعدادا لمواجهة الإياب أمام السنغال، في المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاء استدعاء كيروش لـ علي جبر، بعد تأكد عدم لحاق محمد عبدالمنعم، مدافع الفراعنة، بلقاء العودة الثلاثاء المقبل، بعد إصابته خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب على ستاد القاهرة، وتعرضه لكسر في الأنف وسيجري جراحة عاجلة وفقا لبيان المنتخب عقب المباراة.

وتلقى بيراميدز طلبا من المنتخب الوطني، لضم مدافعه علي جبر لصفوف الفراعنة خلال المعسكر الحالي واستعدادا لمباراة السنغال في جولة الإياب، بعد إصابة عبدالمنعم، وغياب محمود الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.