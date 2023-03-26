يقدم قصر السينما بجاردن سيتى عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ومنها عروضه السينمائية والمسرحية وورش وتدريبات وكورسات، خلال البرنامج الخاص بشهر رمضان المبارك، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث الإدارة العامة للقصور المُتخصصة.

وأعلن قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، اليوم/السبت/، عن بدء التدريبات الخاصة بكورس(دورة) التمثيل السينمائي للمخرج الدكتور تامر الجزار، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بداية الساعه 9 مساء لتقديم أولى محاضرات التمثيل السينمائي بالقصر.

يذكر أن قصر السينما يقدم عددا من الندوات والعروض حول فن السينما والذى يعتبر الفن السينمائى من إخراج وتمثيل واحدا من أكثر أنواع الفن شعبية، ويطلق عليه البعض لقب "الفن السابع"، في إشارة لفن استخدام الصوت والصورة.



