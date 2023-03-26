لابيد: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، إقالة وزير الدفاع جالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".



وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة جالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع جالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".



وكانت القناة العبرية الـ 12، نقلت، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، أنه إذا صوّت جالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.



وفجر يوآف جالانت قد مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وقال جالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.



وجاءت تصريحات جالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء أمس في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.