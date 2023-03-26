بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف في مقابلة مع قناة «روسيا 24»، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدة لتهديد الغرب: «هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين».

وأوضح أن «التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة»، بحسب تعبيره.

وتابع: «نعم لدينا تعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ولا نخفي ذلك. كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري».

وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بداية العام بين بريطانيا واليابان بشأن إقامة اتصالات وتطوير العلاقات في المجال العسكري، اعتبر بوتين، أن «ما يقوم به الغرب الآن هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية، واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي».

وأكمل: «هذا السبب الذي دفع السياسيين الغربيين للقول إن الغرب بدأ بناء محور جديد على غرار ذلك الذي أنشأته الأنظمة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي».

وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا مؤخرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة، حيث لقت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.