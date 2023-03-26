العثور على جثة شخص في عقار تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل عقار تحت الإنشاء بالمجاورة السادسة بمدينة العاشر من رمضان.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالعثور على جثة "جمال و." 55 سنة، مقيم في العاشر من رمضان، جثة هامدة، وذلك في عقار تحت الإنشاء بالمجاورة السادسة بدائرة القسم.



وتبين وجود إصابات بالجثة نتيجة الضرب بآلة حادة على الرأس، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.



وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث وقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.