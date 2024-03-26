عزز منتخب كوريا الجنوبية موقعه في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية بفوزه على مضيفه منتخب تايلاند 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات

واستعاد منتخب الصين نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، وسجل فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه منتخب سنغافورة.

وعلى ملعب راجامانجالا الملعب الدولي، جاءت أهداف كوريا الجنوبية بتوقيع لي جاي سونج في الدقيقة 19 وهيونج مين سون في الدقيقة 54 وبارك جين سوب في الدقيقة 82.

وعلى ستاد تيانجين الأولمبي ، بادر المنتخب الصيني بالتسجيل عن طريق وو لي في الدقيقة 21، لكن سرعان ما تعادل منتخب سنغافورة عن طريق محمد فارس بين رملي في الدقيقة 22.

وأضاف فيرناندو إينريكي الهدف الثاني للصين في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين عقب طرد لي يوانيي في الدقيقة 80.

ورغم النقص العددي، أضاف المنتخب الصيني الهدفين الثالث والرابع عن طريق وو لي في الدقيقتين 85 و90 على الترتيب، ليقضي على آمال المنتخب السنغافوري تماما في إدراك التعادل.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الصين، الذي خسر أمام كوريا الجنوبية وتعادل مع سنغافورة في الجولتين الماضيتين، فيما توقف رصيد منتخب تايلاند عند أربع نقاط في المركز الثالث ورصيد منتخب سنغافورة عند نقطة وحيدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.