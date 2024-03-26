وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل إعادة المزارعين إلى حقولهم

قرر المزارعون في الاتحاد الأوروبي الدفع بجراراتهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على اللوائح الخاصة بالتكتل وانخفاض الأرباح، فيما يجتمع وزراء الزراعة لبحث وسيلة لاسترضائهم.

ويغلق المزارعون الغاضبون الطرق منذ أسابيع، كما نظموا احتجاجات أمام المكاتب الحكومية في أنحاء أوروبا، ومن بينها مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأتت احتجاجات المزارعين ثمارها، حيث ألغت المفوضية الأوروبية حظرا مثيرا للجدل على الأسمدة واقترحت تخفيف شروط الحصول على الدعم من "السياسة الزراعية المشتركة" التي يتبناها التكتل.

ويعتمد المزارعون على الدعم من "السياسة الزراعية المشتركة" لمواجهة مصاعب الحياة، ولكن المدفوعات مشروطة بقواعد صارمة لحماية البيئة. واقترحت المفوضية الأوروبية في 15 مارس الجاري تخفيف قواعد استخدام الأراضي وتناوب المحاصيل.

يذكر أن هناك عملية طويلة قبل إضافة التعديلات المقترحة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عليها معا.

ومن بين الأمور الأخرى التي ستتم مناقشتها في اجتماع اليوم الثلاثاء، إعادة فرض الرسوم على واردات زراعية من أوكرانيا مثل البيض والدواجن والذرة والعسل.

وعلق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية الأوكرانية في عام 2022 لدعم الاقتصاد الأوكراني في الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير من ذلك العام.

ولكن مزارعي الاتحاد الأوروبي اشتكوا من الارتفاع الحاد في حجم الواردات، ويقولون إنهم يريدون الحماية من المنافسة غير العادلة، حيث يمكن للمزارعين الأوكرانيين إنتاج الغذاء بتكاليف أقل - لأسباب ليس أقلها أنهم ليسوا مضطرين للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.