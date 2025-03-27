الحوثيون يعلنون عن 15 غارة أمريكية استهدفت صنعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم، عن 15 غارة أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء وريفها.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة أن"العدوان الأمريكي استهدف قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء بغارتين".

وأضافت أنه "تم استهداف منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء(ريفها) بثماني غارات".

وأشارت إلى أن "العدوان الأمريكي استهدف بخمس غارات منطقتي الخضم وجميمة رجام بمديرية بني حشيش شمال صنعاء".

ولم تحدد الجماعة ما الذي أسفر عنه القصف الأمريكي، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة.

وخلال الأيام الماضية، تم استهداف صنعاء وعدة محافظات يمنية بسلسلة غارات أمريكية، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وفق بيانات حوثية.