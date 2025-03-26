مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا

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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، بما يعد استمرارًا لنهج إسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري.

وترفض مصر جملة وتفصيلا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا الشقيقة للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتعتبر جمهورية مصر العربية، الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وتحذر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسئولة.

وتطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا، مشددة على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.