النيابة تقرر حجز الطبيب المتهم بالتعدي على مسنة في الشرقية

قررت النيابة العامة بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، حجز طبيب لحين ورود تحريات المباحث؛ لاتهامه بالتعدي على سيدة مسنة بسبب خلافات حول الإيجار داخل منزل في منطقة الغشام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من ابنة سيدة تتهم فيه طبيب بالتعدي على والدتها بالضرب في منطقة الغشام، بسبب خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وسحلها داخل المنزل بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5144 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.