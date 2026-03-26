وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفياً مع عدد من نظرائه الاعتداءات الإيرانية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه بعدد من الدول، تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات ودول شقيقة.

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء - مباحثات هاتفية مع محمد إسحاق دار، مع وزير خارجية باكستان، و إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وجان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا و يرمك كوشيربايف وزير خارجية كازاخستان لاستعراض الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

بدورهم، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الاعتداءات والتي اكدوا انها تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.