التعليم تحدد ضوابط التقييم لسنوات النقل بعد إلغاء امتحان مايو

حساب متوسط الدرجات بامتحانات مارس وأبريل من الرابع الابتدائى للثانى الإعدادى

درجات شهر أبريل تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى فى الأول والثانى الثانوى



أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، حددت خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام، وذلك بعد إلغاء امتحان شهر مايو.

وأوضح الخطاب، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى 2020/2021، وبالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، يتم الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط ويلغى الامتحان الذى كان مقررا عقده فى مايو، على أن يكون المنهج الدراسى المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

وعن آلية التقييم أوضحت الوزارة، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، ولطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

وتمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو، وبالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى، تعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التى تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

وبالنسبة للمواد التى لا تضاف للمجموع، أوضحت أنه تعقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها، وبالنسبة للمدارس الدولية، يتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفى حال رغبة أولياء الأمور فى حضور ابنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية، فى إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالى، قائلا، عبر صفحته على فيسبوك، إن امتحانات الـSAT مقبولة فى تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال، وامتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١ وهى المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن امتحانات EST الدولية والتى تديرها وزارة التربية والتعليم هى الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير إلى ١٥ أغسطس) لطلاب Grades 11, 12، ويسمح لطلاب Grades 11, 12 بالـmatching وكذلك الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء فى هذه المرحلة الانتقالية، أما تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها من شأن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقط والقبول بالجامعات الدولية فى مصر أو خارجها له ضوابطه الخاصة.

من جانب آخر، بدأت أمس امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل؛ حيث أدى طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى الامتحان الواحد متعدد التخصصات، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى ورقة مجمعة فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية، والصف الثانى الثانوى فى ورقة مجمعة فى مواد اللغة العربية والرياضيات 1 و2 للشعبة العلمية ومواد اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1 للشعبة الأدبية.

وعقمت المديريات التعليمية اللجان قبل بدء الامتحانات، مع التشديد على قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل الدخول والتشديد على ارتداء الكمامات.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على إنهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات النقل لشهر أبريل، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية؛ حيث تم تطهير وتعقيم الفصول مقار اللجان الامتحانية وتجهيزها وفق التباعد الاجتماعى حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين خلال أداء الامتحانات، كما سيتم التعقيم بعد الانتهاء من الامتحانات.