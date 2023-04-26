الفلسطينيون في إسرائيل منقسمون بشأن المشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو

وأكد أيضا أن هذا التوجه "ليس ما نريده".

جميل هو واحد من حوالى مليوني فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون في إسرائيل. عرب إسرائيل هم من الفلسطينيين وأحفادهم الآن هم من يعيشون على نفس الأرض التي استولى عليها اليهود وأقاموا عليها دولة إسرائيل عام 1948.

ويشكلون حوالى 20 في المئة من سكان إسرائيل. وبينما هم مواطنون رسميون في إسرائيل، فإن العديد منهم يعرّفون أنفسهم على أنهم فلسطينيون، رغم اختلاف التقديرات واستطلاعات الرأي حول هذا.

وينزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع إسرائيل أسبوعيا، للاحتجاج ضد الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها أن تزيد بشكل جذري من سيطرتها على التعيينات والقرارات في المحكمة العليا.

وأمام هذه الضجة في البلدات والمدن الإسرائيلية، قرر تحالف رئيس الوزراء نتنياهو تعليق الإصلاحات على الأقل حتى عودة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للانعقاد بعد انتهاء العطلة في 30 أبريل/نيسان.

يعتقد جميل أن المسيرة التي شارك فيها في يوم الأرض، أكثر أهمية بالنسبة لحقوق الفلسطينيين من المشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية الحالية.

ومسيرة يوم الأرض السنوية تأتي لإحياء الذكرى السنوية لقتل الجيش الإسرائيلي ستة فلسطينيين عام 1967، تظاهروا احتجاجا على مصادرة إسرائيل لأراضيهم.

وتساءل جميل أثناء المسيرة في بلدة سخنين العربية الإسرائيلية، حيث وقعت بعض عمليات القتل، عن الاختلاف الواضح بين معاملة قوات الأمن الإسرائيلية للاحتجاجات الإسرائيلية واحتجاجات الفلسطينيين.

من بين المظاهرات التي جرت ضد الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة منخفضة من المواطنين الفلسطينيين تلك التي خرجت بشكل أساسي في المناطق العربية الإسرائيلية في الشمال.

يسعد البعض برؤية الأزمة القضائية تتفاقم، أو يعتقدون أنها نتيجة منطقية لدولة ونظام يشعر الكثيرون أنه استبعد دائما مجتمعهم من المعاملة الديمقراطية الكاملة.

يجادل الكثيرون بأن قرارات المحكمة العليا السابقة التي ميزت ضد الفلسطينيين، الذين يعيشون في كل من إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، لا تستحق الدفاع عنها. على سبيل المثال، دعمت المحكمة قانون الدولة القومية عام 2018، الذي نص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل هو حق فريد للشعب اليهودي.

كما وافقت المحكمة مؤخرا على طرد 1000 فلسطيني من منطقة في الضفة الغربية المحتلة حتى يستخدمها الجيش الإسرائيلي كمنطقة تدريب. وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أن هذه الخطوة، التي تأتي بدون ضرورة عسكرية في أرض محتلة، يمكن أن تشكل جريمة حرب.

بعد سلسلة من الانتخابات غير الحاسمة في إسرائيل، وسقوط حكومة ائتلافية واسعة النطاق لم تدم طويلا، أعادت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نتنياهو إلى السلطة على رأس الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

مع وجود تحالف من الأحزاب القومية والدينية في السلطة، يشعر العديد من الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة بمخاطر متزايدة من قوتها التشريعية والثقافية والسياسية.

اثنان من أبرز الوزراء في الائتلاف الحالي وهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هما نفساهما كانا مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

في الشهر الماضي، أثار سموتريتش عاصفة من ردود الفعل الغاضبة عندما قال إنه "لا يوجد شيء اسمه" الشعب الفلسطيني.

تكهن محللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن التحالف سيحاول إزالة القيود القانونية لضم بعض المناطق في الضفة الغربية أو ضم الضفة. إذا حدثت مثل هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تشهد احتواء أو طرد الفلسطينيين.