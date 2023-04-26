أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارا و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الوزير "إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية".

ومن جانبه، أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية شملت ليبيا بقيمة 317 مليون دولار والسودان بقيمة 226 مليون دولار والجزائر بقيمة 217 مليون دولار والمغرب بقيمة 191 مليون دولار وتونس بقيمة 86 مليون دولار.

وأضاف النجار أن أبرز القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى قارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 422 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 358 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 242 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 185 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 103 ملايين دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 98 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 80 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 47 مليون دولار، والأثاث بقيمة 24 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 18 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 15 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 14 مليون دولار.