هجوم على حقل غاز خورمور في كردستان العراق وتوقف إمدادات محطات الكهرباء

قالت شبكة رووداو الإعلامية الكردية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مساء الجمعة حقل غاز خورمور في كردستان العراق، مضيفة أن الهجوم تسبب في توقف إمدادات محطات الكهرباء.

ونقلت رووداو في وقت سابق عن مسؤول أمني في الحقل قوله "حقل خورمور الغازي تعرض لهجوم، من دون أن يتسبب بخسائر بشرية"، مؤكدا أن "الخسائر جراء الهجوم مادية وبسيطة".

وقال رئيس بلدية جمجمال، رمك رمضان، للشبكة الإعلامية إن الهجوم كان بواسطة طائرة مسيّرة. ويقع الحقل في قرية خورمور التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بكردستان العراق.

وذكرت رووداو أن وزارة الكهرباء بإقليم كردستان أعلنت أن الهجوم على حقل خورمور تسبب في توقف إمدادات محطات الكهرباء وفقدان نحو 2500 ميغاوات من الإنتاج.

وتأسس مشروع الغاز في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقداً مع حكومة إقليم كردستان، للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في منطقتي خورمور وجمجمال، بحسب رووداو.

وحقل خورمور من أكبر حقول الغاز في العراق، ويقع في محافظة السليمانية بشمال العراق.

وسبق أن تعرض الحقل لهجمات، ومنها في أواخر يناير كانون الثاني الماضي، حيث أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، بيانا أكدت فيه توقف عمليات الإنتاج بسبب الهجوم وهو ما نجم عنه نقص كبير في معدل إنتاج الطاقة الكهربائية يصل لأكثر من 2800 ميجاوات.