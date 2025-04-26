بركات: كولر بالغ في التراجع الدفاعي أمام صن داونز

أعرب محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق عن استيائه من المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وغادر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "الأهلي ظهر خائفًا أمام صن داونز بسبب طريقته الدفاعية، والفريق الجنوب إفريقي قدم أفضل مباراة له في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسط 70 أو 80 ألف مشجع".

وأضاف: "كانت هناك كمية تراجع بشكل مبالغ فيه، كلنا كنا منتظرين هدف التعادل لصن داونز، متعجب جدًا من نزول أكرم توفيق بدلًا من إمام عاشور".

وتابع: "كيف لكبير إفريقيا أن يضع تشكيل به 8 لاعبين دفاع؟ على كولر ألا يندهش من الطريقة التي غادر بها استاد القاهرة.. هذا المنظر الذي خرج به لن ينساه أبدًا".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "بيراميدز أصبح قوة مثله مثل الأهلي والزمالك، ممكن يكون موسم تاريخي بالنسبة له ويحقق ثلاثة بطولات".