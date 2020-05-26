كاباييرو: نتفهم خوف كانتي ونحترم قراره

دافع الأرجنتيني ويلي كاباييرو، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عن الفرنسي نجولو كانتي، زميله في الفريق، بعد قرار الأخير بالابتعاد عن التدريبات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كاباييرو في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية: «الأمر مفهوم للغاية، نعم أتت نتائج التحاليل التي أجريت له بشأن فيروس كورونا سلبية، ولكنه عانى من أوقات صعبة في فترة العزل، من أعراض للفيروس جعلته يشعر بالخوف».

وأضاف الحارس الأرجنتيني: «نحن نحترمه، وسننتظر حتى يشعر بالراحة، فالحقيقة أنه كي تقوم بما نفعله، يجب أن تكون في حالة جيدة وتتمتع بالثقة، وبعد البدء من جديد، علينا المضي قدمًا معًا».

وتابع: «كانتي متواضع ويعمل بجد، ودائمًا تجد الابتسامة على وجهه، وبالطبع لديه الأسباب التي جلعته يرفع يده إلى الأعلى ويقول ما قاله».

وأتم: «كانت لدينا العديد من الاجتماعات مع فرانك لامبارد وباقي اللاعبين، وأخبرنا كانتي بأنه لا يشعر بالأمان بسبب ما ألم به في الأسابيع القليلة الماضية، نعرف جيدًا أنه شخص يحب التدريبات والركض، ولا يمكن أن يكذب علينا في شيء مثل هذا، نحن ندعمه ونحترمه».